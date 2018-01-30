النتائج الكاملة لسوق التأمين فى 2017

ماهرأبوالفضل ومروة عبدالنبي:نجحت 35 شركة تأمين، منها 21 تعمل فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، و14 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل إلى 22.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 17.3 مليار فى العام المالى السابق 2015 /2016.ووفقًا لنتائج أعمال ال

ماهرأبوالفضل ومروة عبدالنبي:

نجحت 35 شركة تأمين، منها 21 تعمل فى نشاط الممتلكات والمسئوليات، و14 فى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فى زيادة حصيلة أقساطها المباشرة، لتصل إلى 22.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 17.3 مليار فى العام المالى السابق 2015 /2016.

ووفقًا لنتائج أعمال السوق التى تنفرد بها «المال» استحوذت شركات تأمين الممتلكات على نصيب الأسد من حصيلة الأقساط المباشرة فى 2017 بإجمالى 12.3 مليار جنيه بنسبة %54.7 بزيادة قيمتها 3.3 مليار، مقارنة بالعام السابق، فيما رفعت شركات تأمينات الحياة نصيبها من أقساط السوق فى نفس النشاط بقيمة أقل من الممتلكات بإجمالى 1.9 مليار جنيه، ليصل إجمالى أقساط الحياة 10.2 مليار، مقابل 8.3 مليار خلال عامى المقارنة مستحوذة على %45.3.

شركات الممتلكات «الحكومية» تخسر %2.4 من حصتها لصالح «الخاص»

خسرت مصر للتأمين- الشركة الحكومية الوحيدة التى تزاول نشاط الممتلكات- إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، %2.4 من حصتها السوقية فى العام المالى الماضى 2016/ 2017 لصالح كيانات القطاع الخاص العاملة فى نفس النشاط، والتى تصل إلى 20 شركة.

وتقلصت حصة مصر للتأمين من الأقساط المباشرة – التى يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة من الخارج، الى %45.9 فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل %48.3 فى العام المالى السابق، ورفعت شركات القطاع الخاص حصتها السوقية الى %54.1 مقابل %51.7 خلال عامى المقارنة.

100 مليون جنيه زيادة بفاتورة تعويضات النشاط.. و7.1 مليار جنيه مطالبات فى عام واحد

شهدت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات زيادة طفيفة فى العام المالى الماضى 2016 /2017، بقيمة 100 مليون جنيه لتصل الى 5 مليارات، مقابل 4.9 مليار فى العام المالى السابق.

وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية-مصر للتأمين، %45.5 من التعويضات بإجمالى 2.3 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار موزعين على 20 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص.

قلب شركات الحياة ينتعش بنحو 10.2 مليار جنيه

انتعشت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات تأمينات الحياة العاملة فى السوق والبالغ عددها 14 كيانا، منها واحدة مملوكة للحكومة، مقابل 13 تابعة للقطاع الخاص، لتصل إلى 10.2 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 8.3 مليار فى العام المالى السابق 2015 /2016.

ورغم تراجع حصة مصر لتأمينات الحياة –الشركة الحكومية الوحيدة العاملة فى النشاط – فإنها لا تزال محتفظة بنصيب الأسد من الحصة السوقية بنسبة %32.5، مقابل %67.5 موزعة على 13 شركة.

.. و 7.1 مليار جنيه مطالبات في عام واحد

بلغت فاتورة المطالبات لشركات تأمينات الحياة 7.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، مقابل 5.4 مليار فى العام المالى السابق 2015/ 2016، بزيادة قيمتها 1.7 مليار.

وبلغ نصيب شركة مصر لتأمينات الحياة- المملوكة للحكومة- التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين 2.5 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار موزعة على 13 شركة تابعة للقطاع الخاص.







