النتائج الأولية لتحقيقات حماية المنافسة حول أسعار الأسمنت

أحمد اللاهونىأعلنت منى الجرف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز عن سوق الأسمنت خلال الفترة من 2013– 2017، والتى قد تساعد فى تفسير ما تشهده سوق الأسمنت حاليًّا من اضطرابات وتغيرات، وفى الوقت نفسه يقوم الجهاز باستكمال البحث ليشمل الأسابيع الأخيرة، وق

أحمد اللاهونى





أعلنت منى الجرف، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز عن سوق الأسمنت خلال الفترة من 2013– 2017، والتى قد تساعد فى تفسير ما تشهده سوق الأسمنت حاليًّا من اضطرابات وتغيرات، وفى الوقت نفسه يقوم الجهاز باستكمال البحث ليشمل الأسابيع الأخيرة، وقد جاءت أهم النتائج على النحو التالى:

أولًا: زيادة المنافسة في سوق الأسمنت وتراجع نسب التركز والسيطرة؛ فقد زادت عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة عدد 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017، وتوقع تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر المقبلة والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط انتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا( لتمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية)، وهو ما يسهم بمزيد من المنافسة في هذه السوق. ودون الدخول في تفاصيل فنية أو علمية، انخفضت بالفعل كل مؤشرات التركز المختلفة بسوق الأسمنت، وهي المؤشرات التي تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، وهذا بدوره ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم فى الكمية المعروضة من الأسمنت محليًّا.

كما أوضحت الدراسة تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق فقد تراجع نصيب لافارج عام 2017 بنحو 36% من حصتها عام2008 من إجمالى سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50% مما كانت عليه في بداية الفترة. وفى الوقت نفسه تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدي واسمنت بني سويف، كما نجحت شركات جديدة كاسيك المنيا للأسمنت، وشركة جنوب الوادى وشركة صناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة في دخول سوق الإنتاج؛ بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الأسمنت.

ثانيًا: ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتي العريش والقومية؛ لعدم توافر بياناتها) لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتى كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي أثر واضح بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج. وقد انعكس ذلك على متوسط هامش الربح التشغيلي (يعبر عن مدى قدرة الشركات على الثبات امام التغيرات السوقية وتحقيق النمو) لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدنى مستوى له من 19% إلى 6%، خلال الفترة 2013- 2017، بل حققت بعض الشركات هامش ربح تشغيلي يصل إلى الصفر في عام 2017.

ثالثًا: تراجع الإنتاج المحلى لشركات الإسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، على إثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه لم تتوافر لدى الجهاز أى قرينة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتى لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات. وقد أرجعت الدراسة ما قامت به هذه الشركات إلى ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة في تكاليف الانتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة، او تلك المترتبة على رفع سعر العملة الاجنبية والتي أثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، فضلًا عن عدة عوامل أخرى، منها إجراءات الصيانة للمكينات ولتشهد الأسابيع الأخيرة في عام 2018 مزيدًا من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف جزئى فى إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للأسمنت، حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إنتاج هذه الشركات.

رابعًا: طبيعة الأسمنت البورتلاندى الرمادي فهو منتج فريد لا يتوافر له بدائل أخرى، خاصة مع تفضيل المنتج المحلى عن المستورد، وهو الأمر الذي يترجم فى انخفاض مرونة الطلب السعرية له (أي أن ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه) ويفسر إلى حد كبير تزامن وتقارب أسعار الأسمنت- عند ارتفاعها- في السوق المحلية.

وبناء عليه يؤكد جهاز حماية المنافسة زيادة تنافسية سوق إنتاج الاسمنت خلال الفترة 2013-2017 بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، بل دخول الكثير من الشركات الجديدة السوق، بالإضافة إلى وجود الكثير من العوامل التى أسهمت فى ارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة فى الأسعار، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل الذى دفع بدورة بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.

وأخيرًا لا يمكن إغفال ما تقوم به بعض الشركات المنتجة للأسمنت في الوقت الحالى من إجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة- المخطط له- في يوليو المقبل، في إطار خطة الحكومة المعلن عنها لرفع الدعم على الطاقة بشكل تدريجى، واحتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع الأسمنت المرتقب- بطاقة إنتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية- في الشهور القليلة المقبلة.