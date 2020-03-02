سيـــاســة

النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23: تفوق الليكود برئاسة نتنياهو علي منافسه جانتس

فشلت إسرائيل في تشكيل حكومة خلال الأشهر الماضية لأكثر من مرة.
عادل عبدالجواد 12:58 ص, الثلاثاء, 3 مارس 20 12:58 ص, الثلاثاء, 3 مارس 20

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كشفت النتائج الأولية للإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية الكنيست عن حصول الكتلة اليمينية برئاسة “بنيامين نتنياهو” على 60 مقعدًا وبلك يكون الأخير قد اقترب من تشكيل الائتلاف الحكومي.

بينما حصل تحالف أزرق-أبيض برئاسة “بيني جانتس” علي 32-33 مقعدًا ، والقائمة المشتركة 14-15 مقعدًا ، وإسرائيل بيتنا 6-8 ، حزب العمل 6-7 مارس ، اليمين – 6-7.

نتائج الكنيست

وفيما يلي النتائج الأولية لانتخابات الكنيست وفق ما أوردته وسائل الإعلام العبرية:-


الليكود: 37 مقعدا

كحول لفان: 32 مقعدا

القائمة العربية المشتركة: 14 مقعدا

شاس: 9 مقاعد

يسرائيل بيتنا: 8 مقاع

ديهدوت هتوراة: 8 مقاعد

يمينا : 6 مقاعد

تحالف العمل جيشر ميرتس: 6 مقاعد


ونشر بنيامين نتنياهو على تويتر صورته مع عائلته بمقر الليكود ، وكتب: “انتصار كبير لإسرائيل”.

وقال رئيس مجلس النواب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان رداً على نشر النتائج الأولية أن أي تفويض يمكن أن يكون بالغ الأهمية.

وأضاف سننتظر النتائج النهائية وعندها فقط سيتم إجراء تقييم للوضع من حيث المبدأ الأساسي لدينا ، ولن يكون هناك تغيير أو انتخابات أخرى “.

واعتبارا من نهاية الاستطلاعات في الساعة 10 مساءا ، كان معدل التصويت 71 ٪ وهو أعلى مستوى منذ عام 1999.

وفشلت إسرائيل في تشكيل حكومة خلال الأشهر الماضية لأكثر من مرة.

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بقلم عادل عبدالجواد

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