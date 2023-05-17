النبوي يكشف للإعلامية لميس الحديدي كواليس «رسالة الامام» « فيديو»

حل النجم خالد النبوي خلال الساعات الأخيرة ضيفا ببرنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة سي بي سي ، في أول ظهور اعلامي له بعد تقديمه مسلسل” رسالة الامام” بموسم شهر رمضان الماضي وتحقيقه نجاحا كبيرا واشادة الجمهور والنقاد بأدائه فيه لشخصية الامام ” محمد بن ادريس الشافعي ” .

وكشف خالد النبوى في اللقاء بأنه لا يفضل “تركيب اللحية” وأفضل أن أظهر بلحيتى فلقد تعودت أن أترك لحيتى مع كل عمل فني. وعن وقت ارتدائه ملابس الشخصية، قال: “كنت باخد ساعة فى تحضير لبس الشخصية”.

أوضح أن كون الفضل يرجع لعم زكريا عامل الملابس الذي ساعده كثيرا في ربط العمامة الخاصة بالامام الشافعي قبل تصوير المشاهد بالمسلسل ، برغم محاولات لم تنجح لعمال آخرين قبل عم زكريا .

وأوضح العم زكريا لكاميرا البرنامج “قبل ما أجى جابوا 3 معرفوش يربطوا العمة بالطريقة دي، وربط العمة يستغرق معى دقيقة ونصف قبل بدء التصوير”.، ليؤكد النبوي أن “عم زكريا فني الملابس اللى ربط لى العمامة هو اللى وصلني لشخصية الإمام، عشان كدة عايز أشكره”.