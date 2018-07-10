«النايل سات» تدرس إضافة بث الإنترنت للقمر الصناعى الجديد

- مصدر: 350 مليون يورو تكلفة التصنيع ودراسة بدائل استغلال الأراضىشريف عمر تدرس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» تطوير البنية التحتية للقمر الصناعى الجديد، الذى تنوى إطلاقه فى الفترة المقبلة، ليقدم بث الإنترنت إلى جانب القنوات الفضائية، فى محاولة للتأكد من جدوى إطلاق ال

– مصدر: 350 مليون يورو تكلفة التصنيع ودراسة بدائل استغلال الأراضى



شريف عمر



تدرس الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» تطوير البنية التحتية للقمر الصناعى الجديد، الذى تنوى إطلاقه فى الفترة المقبلة، ليقدم بث الإنترنت إلى جانب القنوات الفضائية، فى محاولة للتأكد من جدوى إطلاق القمر، الذى لن تقل تكلفته عن 350 مليون يورو.

قال مصدر بالنايل سات، إن الشركة تدرس تعديل نظام القمر الصناعى المنتظر، ليشمل تقديم خدمات بث الإنترنت بداخل مصر، فى ظل كفاءة البنية التكنولوجية التى يوفرها القمر، التى تفوق نظيرتها المطبقة لدى شركات الاتصالات.

أكد المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة بدأت فى مفاوضات جادة مع الجهاز القومى للاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وباق شركات المحمول والاتصالات، لإيجاد صيغة مناسبة وفعالة للاستفادة من البنية التحتية بالقمر الصناعى الجديد، مع الإشارة لانخفاض تكلفة بث الإنترنت حال الاعتماد على القمر الصناعى.

فى يوليو الماضى أعلنت الشركة – فى بيان صحفى-عن انتهاء العمر الافتراضى للقمر الصناعى نايل سات 102، وخروجه من الخدمة بعد أن أمضى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا هو العمر الافتراضى لأى قمر صناعى، فيما تملك الشركة قمراً صناعياً نايل سات 201، يستخدم فى بث القنوات الفضائية.

نوه أن الشركة تعتمد فى تلك الدراسات على تعظيم استخدامات القمر الصناعى المنتظر، وعدم اعتباره قمراً بديلاً عن نظيره الحالى، كما تطمح الشركة فى تعزيز كفاءته لزيادة قدرته التنافسية مع الأقمار الصناعية الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ فى الاعتبار أن توافر الأقمار أدى إلى خفض قيمة إيجار القنوات الفضائية.

وأكد أن الشركة لن تتعجل فى إطلاق القمر الجديد، إلا بانتهاء الدراسات الحالية والتأكد من القيمة المضافة للقمر، لا سيما أن التكلفة الفعلية الحالية لإطلاق القمر تقارب 350 مليون يورو، وهى قيمة مرتفعة.

لفت المصدر إلى أن الشركة مستمرة فى البحث عن أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة، لاستغلال قطعة ارض مساحتها 62 ألف متر.

قال المصدر إن الشركة استقطعت مبلغ بقيمة 5.4 مليون دولار، من توزيعات الأرباح لصالح الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» ، جزء من المديونيات المستحقة على الأخيرة لصالح النايل سات، وبنك الاستثمار القومى – المساهم الرئيسى بنايل سات.

كانت «المال» قد انفردت نهاية يوليو 2017 بالكشف عن اعتزام بنك الاستثمار القومى الاستحواذ على حصة ماسبيرو فى شركة «نايل سات» والتى تبلغ %40.06 فى إطار سعى البنك لإنهاء مديونيات «ماسبيرو» المتراكمة منذ سنوات، وحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أن قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وعلى رأسهم حسين زين رئيس الهيئة، اجتمعت مع مسئولى البنك، لوقف خطوة الاستحواذ.

كان ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قال فى تصريحات صحفية سابقة إن مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى «ماسبيرو» تبلغ نحو 22 مليار جنيه، وهى نتاج قرض حصل عليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يسدده، وتلى ذلك إعلان أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن ديون ماسبيرو بلغت 27 ملياراً.

المؤشرات المالية للنايل سات خلال الربع الأول من العام الحالى أظهرت تراجع أرباحها بنسبة %33.7، محققة 13.07 مليون دولار، مقابل 19.7 مليون دولار، متأثرة بتراجع الإيرادات 36.4 مليون دولار، مقابل 41.6 مليون دولار.

خلال العام الماضى حققت الشركة صافى ربح بلغ 68.5 مليون دولار مقابل 73.3 مليون دولار فى 2016.

يبلغ رأسمال نايل سات 186.62 مليون دولار، موزعاً عبر 37.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها ما بين %40.06 لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون، و%7.6 لبنك الاستثمار القومى، و%7.52 لبنك مصر، و%7.54 للبنك الأهلى، 3.21 % لصالح شركة مصر للتأمين، و10 % للهيئة العربية للتصنيع، و8.84 % للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، و%11 لمساهمين أفراد وأسهم التداول الحر فى البورصة.