الناقد محمود قاسم : هذه أفضل وأسوأ أفلام عام 2017

رحاب صبحى اختار الناقد الفنى محمود قاسم فيلم "الشيخ جاكسون" كأفضل الأفلام السينمائية فى عام 2017، وذلك لأنه "صنع حالة جدلية فى المجتمع"، يليه فيلم "مولانا" لإثارته الجدل أيضًا، وفيلم "القرد بيتكلم" لأنه قدم التسلية الجادة للمشاهد، وفيلم "ش الكنز" الذى يعتبر ملحمة تجمع بين التاريخ والوضع ا

رحاب صبحى





اختار الناقد الفنى محمود قاسم فيلم “الشيخ جاكسون” كأفضل الأفلام السينمائية فى عام 2017، وذلك لأنه “صنع حالة جدلية فى المجتمع”، يليه فيلم “مولانا” لإثارته الجدل أيضًا، وفيلم “القرد بيتكلم” لأنه قدم التسلية الجادة للمشاهد، وفيلم “ش الكنز” الذى يعتبر ملحمة تجمع بين التاريخ والوضع الحالى، وفيلم “هروب اضطرارى” كفيلم متميز في لون “الأكشن” وبرغم كون المخرج جديدًا، وفيلم “الأصليون” لأنه يتناول موضوعًا جديدًا يحتاج لأن تفكر وأن تشاهده.

وأضاف قاسم: أما فيلم “فوتوكوبى” فهو يتحدث عن علاقة بين جيلين، لكن المخرج قدّمها بشكل بسيط وجيد، وفيلم “يوم من الأيام” الذى أكد أن الفنان محمود حميدة قد نضج مع مرور الزمن، وفيلم “أخضر يابس” كان أداء الفنانين به صادقًا فى التمثيل، كما تميز فيلم “على معزة وإبراهيم” بالخروج عن المألوف وفتح آفاق سينمائية جديدة، وفيلم “أخلاق العبيد” تميز بأداء خالد الصاوى، أما فيلم “بشترى راجل” فقد تميز بالأداء اللافت لكل من محمد ممدوح ونيللى كريم فى تقديم قصة بسيطة.

أما أسوأ عشرة أفلام سينمائية فى عام 2017 فكانت من وجهة نظر الناقد محمود قاسم هي أفلام “عمارة رشدى”، “سكر برة”، “فوبيا”، “على وضعك”، “دعدوش”، “القرموطى فى خط النار”، “يتعدى يتهدى”، “بنك الحظ”، “التعويذة 2″، “مش رايحين فى داهية”، “عنتر ابن ابن شداد”، حيث أكد قاسم أنها جميعًا اتسمت بالاستهتار والاستهانة بعقلية المشاهد.