الناقد الفني نادر عدلي يطرح كتابه الجديد عن الأديب نجيب محفوظ

فيه أول رصد كامل لكل ما كتبه نجيب محفوظ

كشف الناقد الفني نادر عدلي في تصريحات لـ«المال» أنه ينتظر طرح كتابه الجديد الفترة المقبلة الذي انتهى من تحضيره وكتابته مؤخرًا عن الأديب العالمي “نجيب محفوظ”.

وأضاف أن الكتاب يرصد الدليل السينمائي لنجيب محفوظ ، وموجود حاليا بقصور الثقافة المصرية، وفيه أول رصد كامل لكل ما كتبه نجيب محفوظ، سواء للسينما المصرية أو ما تم أخذه عن رواياته أو قصصه القصيرة أيضًا.

وأشار إلى أنه سيتم طرحه خلال فترة قصيرة للجمهور المصري ، متمنيًا أن يحظى بإعجاب الجمهور..

منوهًا بأنه تعمد أن يقدم هذا الكتاب بالتعاون مع قصور الثقافة والدولة بشكل مباشر؛ لأن أسعار الكتب تكون جيدة، إضافة إلى أنهم يمتلكون مكتبات توزيع أفضل ، حتى يصل لأكبر عدد من الأشخاص.

ولفت أيضًا إلى أنه سيشارك في ندوة عن فيلم “الضيف” مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى مؤلف الفيلم، ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكي السينمائي 29 فبراير الحالي.