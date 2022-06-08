الناقدة فايزة هنداوي تكشف كواليس تصوير فيلم «بليغ حمدي عاشق النغم»

بعد إعلان المركز القومى للسينما تصوير فيلم تسجيلى عن الموسيقار الراحل “بليغ حمدي عاشق النغم “، صرحت الكاتبة الصحفية فايزة هنداوى صاحبة فكرة الفيلم وكاتبة سيناريو العمل بأنها منذ صغرها وهي تعشق فن الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

كما ترى أن بليغ هو من القليلين الذين قدموا موسيقى مختلفة ، وهو من القليلين الذين لم تثبت عليهم سرقة أو اقتباس أي لحن محلي أو اجنبي، بل على العكس، فإن ألحانه هي التي سرقت.

وأشارت إلى أنه كان متأثرا بالتراث والفلكلور الشعبى واستوحاه كثيرا في ألحانه، كما ساهم فى اكتشاف العديد من المطربين مثل على الحجار الذى غنى له آخر ألحانه بوابة الحلوانى، كما اكتشف أيضا سميرة سعيد، وعفاف راضى ، وميادة الحناوى، وساهم فى إبراز موهبة وردة الجزئرية، و هناك أيضا تجربته الهامة مع عبد الحليم حافظ ، والأغانى الشعبية التى قدمها مع محمد رشدى والعزبى واعماله الوطنية ، سواء في مرحلة مابعد النكسة، او مرحلة مابعد الانتصار ، وأيضا تجربته مع العظيمة ام كلثوم ، وتجربة الاغانى الدينية مع النقشبندى ، وهذا مايجب توضيحه للأجيال الجديد ، وتذكير محبيه به.

الكاتبة الصحفية فايزة هنداوى

فايزة هنداوي: بليغ حمدي حالة متفردة في الموسيقى

وأضافت هنداوى ان بليغ حمدى حالة متفردة فى الموسيقى، فكان مختلفا، كما كان يستطيع ان يعطى كل مطرب على حسب امكانيات صوته ، موضحة ان سبب اختيارها لبليغ حمدى لأنه من الموسيقين الذين ظلموا ولم يأخذ حقه كفاية، بسبب المشكلة التي حدثت له وأدت لسفره خارج مصر ، وعلى اثرها عند رجوعه كان مهزوما ،

وأشارت هندواى الى ان هناك من الاجيال الجديدة من لا يعرف عنه الكثير ، ولا يعرف ان مصر كان لديها ملحنا هاما بقدر بليغ حمدي فكان يجب ان نتحدث عنه كثيرا .

وأوضحت هنداوى أن فكرة الفيلم جاءتها مع الدكتور حسين بكر بعد عرض فيلم المطرب الكبير الراحل محمد فوزى واقتراحها عمل فيلم عن الموسيقار بليغ حمدى ، فتحمس بالفعل للفكرة ، وبدأت رحلت البحث عن بليغ والذين يتحدثون عنه .

وبالفعل تم عرض الفكرة على لجنة فى المركز القومى للسينما وعلى رأسها المخرج الكبير على بدرخان وتمت الموافقة عليه وبدأنا التصوير.

هنداوي: نركز على أهمية بليغ في تاريخ الموسيقى العربية

وأوضحت هنداوى انها تركز على ايضاح أهميته فى تاريخ الموسيقى العربية ، مع ايضاح مدى التنوع فى الموسيفى التي قدمها على مدى مشواره الفنى

ومن جانبه أوضح شادي العناني، مهندس ديكور ومصمم الملابس والمشرف الفنى على الفيلم أنه مهتم بأن يكون كل كادر فى الفيلم مختلفا عن الكادر الذى يليه لمنع الملل، معربا عن سعادته بالتعاون مع مخرج الفيلم و مدير تصويره الدكتور حسين بكر، مؤكدا أنه ليس هذا هو التعاون الاول بينهما، كما أعرب عن سعادته ايضا بالتعاون لأول مرة مع الناقدة فايزة هنداوى.

كواليس تصوير الفيلم

كواليس فيلم بليغ حمدى عاشق النغم

شادي العناني: ديكورالفيلم يعكس تأثر كل شخصية تتحدث في الفيلم بالموسيقار بليغ حمدي

وعن تأثير الديكور فى الفيلم ، سيكون من خلال الشخصيات فى الفيلم وعلاقته بكل شخصية يتم التصور معها، كما سيتم تخصيص ديكور يمزج بين الابيض والاسود وعصرنا الحالى من خلال الالوان ليوضح من خلاله علاقته بوردة ، على ان يضفي عليه الطابع الرومانسى الذى يعكس علاقتهما، وأضاف العنانى انه تم استضافة العديد من الشخصيات التي تعاونت مع الموسيقار بليغ حمدى بطرق مختلفة .

تصوير الفيلم التسجيلى بيلغ حمدى عاشق النغم

وأضاف العنانى أنه من الأماكن التى سيقوم بتصوير فيها استديو النحاس ، معهد كونسرفتوار ، ومعهد الموسيقى العربية، معهد فنون مسرحية ، ودار الاوبرا المصرية.

وقال العنانى إنه سيتم التسجيل مع الدكتور مدحت الجبالى الذى كان عازف عود فى فرقة بيلغ حمدى ، وسيتحدث عن تأثره ببليغ حمدى وشخصيته المتمردة ، وهذا سيظهر على ملابسه التى تؤثر فى ديكور العمل ، كما سيتم التسجيل مع الكاتب الصحفى أيمن الحكيم الذى اصدر كتابا عن الموسيقار بليغ حمدى.

وأوضح العنانى أنه سيتم التسجيل مع بعض الفنانين الذى تعاونوا فى اعمال فنية مع الموسيقار بليغ حمدي مثل على الحجار وعفاف راضى اللذين اكتشفهما بليغ حمدى .

وأكد العنانى أن الفيلم قد تم تصوير تقريبا فى 9 أيام وسيكون العرض الاول له فى اول شهر يوليو القادم بدار الاوبرا المصرية .

الفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما ومدير الإنتاج مجدي الشحري وسيناريو الكاتبة الصحفية فايزة هنداوي، وإخراج وتصوير الدكتور حسين بكر وديكور المهندس شادي العناني .