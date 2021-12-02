«النافتا» تتصدر قائمة صادرات «النصر للبترول» بقيمة تقارب 500 مليون دولار

استحوذ منتج «النافتا» على نصيب الأسد من جملة صادرات شركة النصر للبترول خلال العام المالى 2020/ 2021، بقيمة تراوحت بين 490 و500 مليون دولار، وفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الشركة، التى اطلعت عليها «المال». وتأسست شركة النصر للبترول عام 1911 تحت اسم شركة «آبار الزيوت الإنجليزية المصرية»، وتم تأميمها عام 1964، ويتضمن نشاط الشركة الأساسى توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية وتصدير الفائض.

وتضم «النصر للبترول» 4 وحدات للتقطير بطاقة 6.5 مليون طن متري سنويًّا، و3 وحدات تقطير تفريغى لإنتاج الأسفلت “البيتومين” بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويًّا، ووحدات لاسترجاع الغازات، ومعالجة البوتاجاز والنافتا والكيروسين.

قال مسئول وثيق الصلة بشركة النصر للبترول، لجريدة المال، إن الشركة تعكف حاليًّا على تنفيذ حزمة مشروعات جديدة لزيادة حجم إنتاجها، فضلًا عن تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد والأمن الصناعى.

وقال ان شركة النصر للبترول تستعين بكيانات وشركات مصرية أمثال بتروجت وإنبي، فضلًا عن مقاولين مصريين لتنفيذ مشروعاتها.

وأضاف المسئول أن شركة النصر تعمل على تطوير وحداتها بشكل دوري، وتنفيذ العديد من المشروعات لزيادة عدد الوحدات والصهاريج والمستودعات التابعة لها.

تنفيذ 4 مشروعات لزيادة القدرات وتطوير العمليات والأصول

وأوضح أن الشركة تنفذ 4 مشروعات أساسية لزيادة قدراتها وتطوير عملياتها، فضلًا عن مشروعات الأمن الصناعة وحماية البيئة والإحلال والتجديد وتدريب العاملين وغيرها.

وتضم قائمة المشروعات الأساسية التى تتبنى شركة النصر للبترول تنفيذها، مشروع إنشاء جهاز تقطير جديد بالتعاون مع شركة بتروجت، بطاقة 1.2 مليون طن سنويًّا، ومشروع إنشاء 3 وحدات فواصل أملاح لأجهزة التقطير، ومشروع تدشين 4 مستودعات جديدة للتخزين بالتعاون مع بتروجت، ومشروع إنشاء خط جديد لتسلم الأسفلت.

وكشفت شركة النصر للبترول، خلال جمعيتها العمومية سبتمبر الماضى، أنها أصدرت خلال العام المالى 2020/ 2021 كميات من المنتجات البترولية بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دولار، بزيادة نسبتها 23% على العام السابق.

كما ارتفعت قيمة إنتاج مصفاة النصر خلال العام إلى حوالى 2.7 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 16% على العام السابق.

وشدد المسئول على أن الشركة تقوم بتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات، فضلًا عن تصدير كميات وأنواع متنوعة منها، يتصدرها منتج النافتا، بخلاف المازوت والترباين وغيرها من المنتجات.

كما بلغت كميات الخام التى تم تقطيرها فى معمل النصر 3.7 مليون طن، خلال العام المالى الماضى، وتم من خلالها توفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز والنافتا والسولار والكيروسين ووقود النفاثات والمازوت والأسفلت.

ولفت المسئول إلى أن الشركة تستهدف زيادة معدلات التكرير بوحداتها خلال العام المقبل، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها الحالية لزيادة القدرات.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الفعلية لشركة النصر للبترول سجلت خلال العام المالى المنتهى 2.2 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 102% من الاستثمارات المعتمدة.