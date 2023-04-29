«الناس هتقول فيه تعويم».. رئيس الوزراء: ألتقي محافظ البنك المركزي باستمرار ولا نعلن

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن استقرار

لمصر ، كاشفا أنه يلتقي محافظ البنك المركزي تقريبا أسبوعيا وهناك لقاءات لا يعلن عنها.

ومزح رئيس الوزراء قائلا: “لو قلنا ناس هاتقول أصل هايبقى فيه تعويم والموضوع مش كده ليه ضوابط”.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ذلك وهو يعلق على ما صدر الفترة الماضية من تقارير لمؤسسات دولية تشكك وتتساءل عن مدى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا .

وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد التزاماتها .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش جولته في مدينتي العبور الجديدة والعاشر من رمضان تفقد خلالها عدد من المصانع ومشروعات الاسكان .