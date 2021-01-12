لايف

النادي يزيل المخالفات بنفسه وليس الأمن.. حقيقة هدم سور الزمالك بالعجوزة

وتمثلت المخالفات في إقامة سور خرساني تجاوز 5 أمتار، ما يخالف القانون الذي يقضي بعدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم.
أماني عوض 6:58 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 6:58 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نفت مصادر أمنية ما تردد عن إزالة الأمن لسور نادي الزمالك بكورنيش النيل في العجوزة بمحافظة الجيزة، حسبما تردد اليوم الثلاثاء.

وأكدت أن النادي نفسه هو من يقوم بإزالة المخالفات، وذلك ضمن خطة تطوير الكورنيش.

وتمثلت المخالفات في إقامة سور خرساني تجاوز 5 أمتار، ما يخالف القانون الذي يقضي بعدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تؤدي واجب العزاء لأسرة حمدي الطباخ.. وإطلاق اسمه على مستشفى بالبحيرة

وقدرت قيمة المخالفات بقيمة 15 مليون جنيه، وتقدم نادي الزمالك بطلب تصالح مع محافظة الجيزة.

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة، أن إدارة نادي الزمالك، هي المسئولة عن إزالة مخالفات النادي النهرى بكورنيش النيل بالعجوزة، وذلك تنفيذًا لقرار إزالة المخالفات الذي لم يتم تنفيذه من قبل.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شارع النيل يشهد أعمال تطوير بطول الكورنيش، وشهد إزالة لعدد من المخالفات، وسحب عائمات نيلية غير مرخصة بالتنسيق بين حي العجوزة، وإدارة الملاحة الداخلية بمديرية الطرق والهيئة العامة لحماية وتطوير النيل.

اقرأ أيضا  غلق طريق الثلاجة بالجيزة 6 شهور.. تعرف على التحويلات المرورية
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

صندوق تحيا مصر يخصص حساب رقم 037037 لتلقي تبرعات توفير لقاح كورونا

السيد فؤاد 4:46 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

تحرير 25 مخالفة عدم ارتداء كمامة.. و35 محضر إشغالات بمدينة الشروق

احمد صبحي 4:01 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

مكافحة المخدرات تحبط ترويج 125 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

أماني عوض 1:47 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

بعد إصابة سائق.. عصابة مسلحة لسرقة السيارات بالقليوبية في قبضة الأمن

أماني عوض 1:31 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

4 من أسرة واحدة لغز قتل «مسنة»: دبرنا لسرقة أموال لم نجدها فأخذنا «ذهبها»

أماني عوض 12:58 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

في أنشطة تجارية.. كشف قضية غسل أموال بقيمة 115 مليون جنيه

أماني عوض 12:09 م, الثلاثاء, 12 يناير 21