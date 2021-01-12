النادي يزيل المخالفات بنفسه وليس الأمن.. حقيقة هدم سور الزمالك بالعجوزة

وتمثلت المخالفات في إقامة سور خرساني تجاوز 5 أمتار، ما يخالف القانون الذي يقضي بعدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم.

نفت مصادر أمنية ما تردد عن إزالة الأمن لسور نادي الزمالك بكورنيش النيل في العجوزة بمحافظة الجيزة، حسبما تردد اليوم الثلاثاء.

وأكدت أن النادي نفسه هو من يقوم بإزالة المخالفات، وذلك ضمن خطة تطوير الكورنيش.

وتمثلت المخالفات في إقامة سور خرساني تجاوز 5 أمتار، ما يخالف القانون الذي يقضي بعدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم.

وقدرت قيمة المخالفات بقيمة 15 مليون جنيه، وتقدم نادي الزمالك بطلب تصالح مع محافظة الجيزة.

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة، أن إدارة نادي الزمالك، هي المسئولة عن إزالة مخالفات النادي النهرى بكورنيش النيل بالعجوزة، وذلك تنفيذًا لقرار إزالة المخالفات الذي لم يتم تنفيذه من قبل.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شارع النيل يشهد أعمال تطوير بطول الكورنيش، وشهد إزالة لعدد من المخالفات، وسحب عائمات نيلية غير مرخصة بالتنسيق بين حي العجوزة، وإدارة الملاحة الداخلية بمديرية الطرق والهيئة العامة لحماية وتطوير النيل.