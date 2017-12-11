النادي الإعلامي يوزع جوائز التميز الصحفي.. السبت

رحاب صبحى: يعلن النادي الإعلامي بفندق فيرمونت نايل سيتي، يوم السبت المقبل، فى الثامنة مساءً، عن أسماء الصحفيين والإعلاميين الفائزين بجائزة التميز الصحفي لعام ٢٠١٧ فى دورتها الأولى. وكان النادي قد فتح باب التقدم لجائزته في شهر أبريل، حيث تلقى أكثر من ٩٠ مشاركة من مختلف المؤسسات الصحفية والإعل

رحاب صبحى:



يعلن النادي الإعلامي بفندق فيرمونت نايل سيتي، يوم السبت المقبل، فى الثامنة مساءً، عن أسماء الصحفيين والإعلاميين الفائزين بجائزة التميز الصحفي لعام ٢٠١٧ فى دورتها الأولى.

وكان النادي قد فتح باب التقدم لجائزته في شهر أبريل، حيث تلقى أكثر من ٩٠ مشاركة من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية من صحفيين وإعلاميين، خضعوا للدورات التدريبية التي نظمها منذ العام ٢٠١٥، ووفق النظام الأساسي للجائزة فإن النادي يمنحها للصحفيين والإعلاميين الذين يقدمون أعمالا متميزة، تتسق مع “دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين”، الذي أصدره النادي في العام ٢٠١٥، ودرّب مئات الصحفيين عليه، من خلال عدد من الدورات التدريبية المتقدمة.

وشكّل النادي هيئة تحكيم للجائزة برئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الكبير الأستاذ عبدالله السناوي، وياسر عبدالعزيز المدرب والاستشاري الإعلامي.

واختارت اللجنة ثلاثة من المشاركين، وأعلنت فوزهم بالجائزة، وهم همام مجاهد، عن تقريره عن نقص الأدوية المستوردة، المقدم عبر قناة النهار واكسترانيوز، ومحمد حسن عامر من صحيفة “الوطن”، عن حواره مع فتح الله جولن، وهدى زكريا من صحيفة “اليوم السابع” عن تحقيق بعنوان “اختراق عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية للاجئين الأفارقة.

وقالت لجنة التحكيم إن المعايير التي اعتمدتها في اختيار الموضوعات الفائزة تلخصت في ستة عناصر، على النحو التالي: الدقة، التوازن، والحياد، والموضوعية، ومقدار الجهد المبذول، والاختيار الجيد للمصادر.

وأكدت أن حجم المشاركات التي تلقتها في الدورة الأولى، ونوعية تلك المشاركات، وتنوعها، يدل على جدية المنافسة، ويعزز التوقعات المستقبلية في شأن الجائزة.