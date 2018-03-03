النادي الأهلي يعلن دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية

المال خاصأعلن العامرى فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عن دعم النادى الأهلى للرئيس عبدالفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: "باسم النادى الأهلى الذى يمثل جزءا كبيرا من الشعب المصرى أعلن دعم كل الأهلاوية والزملكاوية للرئيس السيسى".وأكد فاروق أن اختيار المصريين للرئيس السيسى جا

المال خاص

أعلن العامرى فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، عن دعم النادى الأهلى للرئيس عبدالفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: “باسم النادى الأهلى الذى يمثل جزءا كبيرا من الشعب المصرى أعلن دعم كل الأهلاوية والزملكاوية للرئيس السيسى”.

وأكد فاروق أن اختيار المصريين للرئيس السيسى جاء من أجل بناء البلد وليس إدارته، مطالبا المصريين بالمشاركة بانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا “بدأنا بالصعب وافتتاح المشروعات كان على أعلى مستوى”.

وأشار نائب رئيس النادى الأهلى إلى أن مشاركة المصريين بالانتخابات هى رسالة للعالم بأن المصريين هم أصحاب القرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن المنعقد الآن بأحد النوادى بكورنيش النيل بمنطقة حلوان لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترو رئاسية ثانية.