«النادى الأهلى» يضع التفاصيل الكاملة لإنشاء مدينة رياضية بالشيخ زايد خلال أسبوعين

يواصل الفريق الاستشارى للنادى الأهلى دراسة التفاصيل المتعلقة بإنشاء مدينة رياضية متكاملة فى مدينة الشيخ زايد، ومن المرتقب عرض التفاصيل النهائية للمشروع على مجلس إدارة النادى خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

قالت مصادر مقربة من الملف إن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة للنادى الأهلى فى الشيخ زايد تحتوى على ستاد ومنطقة ترفيهية وتجارية وإدارية ستفوق 10 مليارات جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء وباقى التكاليف.

وأوضحت المصادر أن الفريق الاستشارى سيعقد اجتماعاً مرتقباً خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة «النادى الأهلى للمنشآت الرياضية» برئاسة أيمن إسماعيل، لاستعراض تفاصيل خطة التطوير، يتبعه عرض الأمر على مجلس إدارة النادى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للموافقة على الخطة أو تعديلها.

وأكدت المصادر أن الخطة تضمنت الحصول على موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة مكونات إدارية وتجارية وفندقية بجانب سعة الملعب الرياضى، وبالفعل اقتربت الهيئة من إصدار موافقاتها لتتناسب مع طبيعة المشروع المقام على مساحة 80 فدانا.

وذكرت أن الخطة تشمل إنشاء ستاد رياضى على مساحة 12 فداناً بالشيخ زايد، فيما توظف المساحة المتبقية فى إنشاء مدينة متكاملة بها جميع الخدمات اللازمة التى يحتاجها النادى، من فنادق سياحية ومستشفى ومتاحف رياضية، لتتحول بذلك إلى مزار سياحى متكامل.

وتابعت المصادر: المدينة الرياضية المتكاملة من أهم المشروعات فى السوق المحلية، وباكورة استثمارات الأندية الرياضية فى هذا المجال، لذا من المنطقى أن تستغرق الدراسات مدة طويلة للوصول لأفضل تصميم وطريقة للتنفيذ.

اقتراب التعاقد مع مؤسسة عالمية لتنفيذ وإدارة جزء من الوحدات الترفيهية والتجارية

وكشفت عن قرب اتفاق النادى الأهلى مع إحدى الشركات العالمية التى تملك عدة علامات تجارية حتى تتولى مهام إدارة وتنفيذ المبانى الترفيهية والخدمية فى المشروع، وهو ما يعد مكسباً لقدرتها على جذب «علامات» عالمية.

مصادر: «HOK» تنضم للتحالف الاستشارى والهندسى.. ومكتب «YBA» يتولى تصميم بعض المبانى

ولفتت إلى أنه تم طرح مناقصة للمكاتب الاستشارية العالمية، وبالفعل تأهلت شركة HOK لتتولى الدراسات الهندسية والميدانية، كما تم التعاقد مع مكتب الدكتور ياسر البلتاجى للاستشارات الهندسية YBA لتنفيذ أعمال تصميم المبانى المختلفة بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى مساهمة شركة «إنفيرجن لإدارة المشروعات» كاستشارى تطوير، منوهة بأنها تقوم بإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، ووضع أفضل سيناريو لاستغلال قطعة الأرض.

وفى شهر مايو من العام الماضى، كشف النادى «الأهلى» أن سَعة الاستاد الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، فيما تستغرق مدة التنفيذ 5 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال شهرين افتتاح مجمع إسكواش فى فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب وفقًا للمواصفات الدولية، إضافة إلى صالة للجمباز وأخرى للكاراتيه بمناطق خدمية للأعضاء، ومبنى اجتماعى مزود بكل الخدمات، وملعبين لكرة القدم من النجيل الصناعى، كما تم وضع حجر أساس الاستاد بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال الكابتن محمود الخطيب، إن النادى الأهلى نجح فى الحصول على الموافقات بزيادة ارتفاع الاستاد إلى 30 مترا، بعدما كان مسموحا بستة أمتار فقط، كما تمت مضاعفة مساحة الاستاد من 28 ألف متر إلى 48 ألفا.