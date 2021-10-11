النادى الأهلى يدرس الحصول على أرض لإنشاء فرع بمدينة حدائق أكتوبر

علمت «المال» أن النادى الأهلى يدرس بصورة مبدئية الحصول على أرض بمدينة حدائق أكتوبر بهدف إنشاء فرع.

قالت مصادر ذات صلة لـ«المال» إن لقاءً جمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، خلال الأيام الماضية، من أجل بحث فرص إنشاء الفرع والتعرف على الأراضى المتاحة لذلك.

ولفتت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن مسئولى النادى الأهلى لديهم اهتمام بإنشاء فروع للنادى فى المدن العمرانية الجديدة، بعدما تم تأسيس فرع فى مدينة طيبة الجديدة بالصعيد، بخلاف دراسة الحصول على أرض فى مدينة المنصورة الجديدة.

وأكدت أن لقاءً آخر جمع العامرى فاروق، وزير الشباب الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ورئيس الجهاز؛ من أجل الاطلاع على الأماكن المقترحة داخل المدينة لإنشاء فرع جديد للنادي.

وأشارت إلى أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر وجه دعوة للعامرى فاروق لحضور الاحتفالية التى أقامها نهاية الأسبوع الماضى، فى الصالة المغطاة، احتفالًا بالذكرى 48 لنصر أكتوبر، وتكريمه وعدد من الشخصيات قبل بدء الحفل، وهو ما يؤكد حرص الجهاز على إتمام عملية التخصيص لصالح النادى الأهلي.

وأوضحت المصادر أن مدينة حدائق أكتوبر باتت تلقى اهتمامًا لافتًا من شركات التطوير العمرانى والخدمى لإنشاء مشروعات بها؛ نظراً لموقعها المتميز بالقرب من القاهرة الكبرى والصعيد، بينما بدأت عدة كيانات رعاية صحية وأخرى رياضية التحرك للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات بها.

وأضافت أن رئيس الجهاز لديه حرص شديد على إتمام هذه الخطوة لما تمثله من أهمية كبرى، لمدينة حدائق أكتوبر، مشيرًا إلى أن إقامة فرع للنادى الأهلى سيكون بمثابة دفعة قوية لجذب السكان للمدينة، علاوة على تسريع عملية العمران، إضافة للعديد من الخدمات.

وفى سياق متصل، استبعدت المصادر ما يتردد داخل المدينة حول سحب المساحة المخصصة لإنشاء فرع لنادى الزمالك، وإعادة تخصيصها لصالح النادى الأهلى، بسبب تأخر الأول فى سداد القيم المستحقة كأقساط لسعر الأرض.

كان جهاز مدينة حدائق أكتوبر قد خاطب هيئة المجتمعات العمرانية، أبريل الماضى، مطالبًا بسحب الأرض المخصصة لنادى الزمالك، والبالغة مساحتها 192 فدانًا، بعد تعثر النادى فى الوفاء بالتزاماته المادية، المتمثلة فى دفع باقى أقساط الأرض، وكذلك عدم تنفيذ النسبة البنائية المتفق عليها بالعقد المبرم بين الجهاز والنادى، وانتهاء المهلة الممنوحة والتى حدد لها مارس الماضي.

وأكد رئيس الجهاز حينها أن النادى لم يفِ بالالتزامات المادية لقيمة الأرض المخصصة له، كما أن العقود المبرمة حددت نسبة إنشائية كان من الواجب على النادى الالتزام بها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يعنى عدم وجود جدية فى تنفيذ المشروع.

وتعد مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتم إنشاؤها بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بتاريخ 21 أكتوبر 2017 كمدينة منفصلة بمساحة حوالى 41.780 ألف فدان، وتقع بين طريق الفيوم والواحات، ويبلغ حجم الاستثمار منذ بداية العام الجارى ما يقرب من 6 مليارات جنيه.