النادى الأهلى يدرس إنشاء مشروع سكنى فندقى بمدينة طيبة الجديدة

يدرس النادى الأهلى التقدم بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض إضافية مجاورة لفرع النادى فى مدينة طيبة الجديدة لإنشاء مشروع سكنى فندقى عليها.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، ومجلس إدارة النادى الأهلى قد أقاموا بنهاية شهر مارس الماضى احتفالية كبرى للإعلان عن افتتاح فرع النادى فى الأقصر، ويقام على مساحة 14 فدانا، فيما وصلت النسبة الإنشائية إلى 10 أفدنة.

مصادر: توظيف التوسعات فى إضافة مزيد من الأنشطة واستضافة الأندية العالمية بالفترات الشتوية

وقالت مصادر مقربة من الملف إن النادى الأهلى يدرس استغلال التوسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية وإضافة مزيد من الأنشطة، بجانب دراسة إنشاء منطقة رياضية متكاملة، تشمل فندقاً يمكن استغلاله فى استضافة أندية رياضية.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن فكرة المشروع الفندقى تعزز من فرص استغلال الطابع المميز للمدينة ومحافظات الصعيد، واستقبال الأندية الرياضية العالمية فى فترة الشتاء، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التواجد فى محافظات الصعيد ذات الطابع الأثرى والسياحى.

وأشار إلى أن غالبية الأندية الأوروبية العريقة تلجأ لإقامة معسكرات رياضية خلال فترة شهرى ديسمبر ويناير من كل عام فى منطقة الخليج العربى، لاستغلال توقف الدوريات الأوروبية، وهو ما يمكن الرهان عليه فى إقامة منتجعات رياضية بداخل طيبة الجديدة، تكون قريبة من المناطق الأثرية بالإضافة لشواطئ البحر الأحمر.

وكان مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، قد قال سابقاً لـ«المال» إن إجمالى استثمارات فرع النادى الأهلى فى المدينة وصل إلى 100 مليون جنيه، موضحاً أن تواجد فرع للنادى فى المدينة من شأنه المساهمة فى رفع قيمتها السوقية، بجانب جذب مزيد من المشروعات العمرانية والسكنية.

وأكدت المصادر أن اللجان المختصة بالنادى الأهلى بالتعاون مع شركة «ستادات القابضة» ما زالت تدرس الصيغة النهائية لتنفيذ المشروع الفندقي، وسيتم الكشف عن التفاصيل فى الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى الخطة التوسعية التى يتبناها النادى الأهلى مؤخرا، والمتمثلة فى افتتاح فروع بعدة مدن عمرانية جديدة كان آخرها «المنصورة الجديدة».

ويعد فرع الأهلى الجديد بالأقصر أكبر نادٍ رياضى بالمحافظة، حيث يشمل ملعب كرة قدم قانونياً، ومدرجات تسع 5 آلاف متفرج، وملاعب مختلفة لألعاب أخرى وحمام سباحة أوليمبى، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويجرى استكمال تنفيذ باقى المبانى الملحقة، بجانب إنشاء ملعب للعبة الواحدة، وآخر خماسي، ومبنى إدارى للنادي، يتكون من 3 طوابق.

وتعتبر «طيبة الجديدة» الواقعة بمحافظة الأقصر إحدى مدن الجيل الثالث فى مصر التى تم إنشاؤها بموجب قرار جمهورى عام 2000، ويبلغ عدد سكانها حالياً 28 ألف نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 238 ألف نسمة.