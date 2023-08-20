الناخبون في جواتيمالا يختارون رئيسا جديدا وسط آمال بإحياء الديمقراطية

توجه الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي يأمل الكثيرون في أن تضع حدا لانحسارالديمقراطية الذي شهدته البلاد في عهد الحكومات السابقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتوقعت أحدث استطلاعات للرأي أن يتفوق المرشح برناردو أريفالو التقدمي الذي يخوض السباق الرئاسي حاملا رسالة لمكافحة الفساد على المرشحة ساندرا توريس السيدة الأولى السابقة.

وسيتولى الرئيس الجديد لجواتيمالا السلطة بينما تعاني البلاد من العنف وانعدام الأمن الغذائي مما يثير موجات جديدة من الهجرة. وجواتيمالا الآن صاحبة النسبة الأكبر بين دول أمريكا الوسطى التي يسعى مواطنوها إلى دخول الولايات المتحدة.

ويراقب المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الانتخابات عن كثب بعد أن شابت الحملة الانتخابية محاولات بعض المسؤولين لإخراج أريفالو وحزبه سيميَّا من السباق.

ومن المفترض أن يتولى الرئيس المنتخب منصبه في 14 يناير.