الناجح يرفع ايده.. بالاسماء أوائل الثانوية العامة 2022 .. تعرف علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

اعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2022، علي أن يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال ساعتين , اسماء أوائل الثانوية العامة 2022
وستتيح وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم الاستعلام عن النتيجة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , اسماء أوائل الثانوية العامة 2022
رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من هنــــــــــا
ويستطيع الطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم , اسماء أوائل الثانوية العامة 2022
وسييمكن الطلاب من كافة محافظات الجمهورية من الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا
كما يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة علي الرابط التالي: https://thanwya.emis.gov.eg/
أوائل الثانوية العامة 2022
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائمة أوائل الثانوية العامة 2022.
وجاءت درجات الأوائل في الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم مابين 399 إلي 402 درجة .
وتراوحت درجات أوائل شعبة علمي رياضيات ما بين 407 إلي 404 درجة .
فيما تراوحت الطلاب الأوائل بالثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية مابين 387 إلي 380 درجة
للاستعلام عن النتيجة اضغط هنـــــا
أوائل الشعبة الأدبية:
- زينب أكرم حسن حميدة من محافظة الفيوم بمجموع 387
- ساندي معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من محافظة القاهرة بمجموع 384
- أمنية إبراهيم السيد محمد عيد من محافظة الدقهلية بمجموع 383
- عائشة حسن طه حسن عبد الصادق من محافظة الإسكندرية بمجموع 383
- سوسن راني سراج الدين محمد من محافظة الدقهلية بمجموع 382
- مهند محمد شعبان محمود من محافظة الجيزة بمجموع 382
- بسملة محمود رشاد أحمد من محافظة سوهاج بمجموع 381
- أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى من محافظة القاهرة بمجموع 380
- أروى عبد المحسن محمد عبد السلام من محافظة الإسكندرية بمجموع 380
- لينة أحمد فؤاد محمد حسن من محافظة الجيزة بمجموع 380
- مريم محمد أحمد إسماعيل على من محافظة القليوبية بمجموع 380
أوائل شعبة علمي علوم
- ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري من محافظة المنوفية بمجموع 402، إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدويل من محافظة دمياط بمجموع 401
- عمر السيد محمود عبد القادر داود من محافظة الغربية بمجموع 401
- محمد أشرف كمال خليل عبد الله من محافظة الشرقية بمجموع 401
- أميرة خالد صلاح عمر من محافظة الغربية بمجموع 400
- محمد أحمد نصر متولي السيد البرقي من محافظة الدقهلية بمجموع 400
- أحمد هشام بدوي علي من محافظة كفر الشيخ بمجموع 399
- إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي من محافظة الإسماعيلية بمجموع 399
- خالد محمد عوض عبد الرؤوف من محافظة البحيرة بمجموع 399
- شهد مجدي فهمي محمد علي من محافظة الشرقية بمجموع 399
- كيرلس خالد برتلة شنودة من محافظة سوهاج بمجموع 399
- كيرلس نسيم عازر خليل من محافظة قنا بمجموع 399
- لؤي أحمد فوزي عبد الحافظ من محافظة أسيوط بمجموع 399
- يوسف محمود السيد أبو سريع نور من محافظة القليوبية بمجموع 399.
أوائل شعبة علمي رياضة:
- عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد من محافظة الشرقية بمجموع 407
- مريم حسن عبد المنعم عويس من محافظة الجيزة بمجموع 406
- أحمد سامي محمود السيد الهيتي من محافظة الغربية بمجموع 405
- محمد عاطف عبد الموجود الشيمي من محافظة الغربية بمجموع 405
- مارك ناجح ملاك بانوب من محافظة المنيا بمجموع 404
- محمود مجدي السيد جعفر من محافظة المنوفية بمجموع 404
- محمود نعمان عبد المجيد الفيل من محافظة البحيرة بمجموع 404
- مروان أحمد سمير محمد علي الشامي من محافظة القاهرة بمجموع 404
- ندى محمود عبد المولى عبد الحميد من محافظة الجيزة بمجموع 404.
أوائل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا:
- أسامة محمد سعد فتحي محارم من محافظة الإسكندرية بمجموع 663.78
- عمر مختار جابر صقر من محافظة المنوفية بمجموع 650.60
أوائل مكفوفو الجمهورية
- الطالبة ناريمان أحمد صلاح فرج من محافظة الإسكندرية بمجموع 399.5.
أوائل طلاب الدمج:
- أنس إبراهيم محمد أنس مرسي من محافظة الشرقية بمجموع 407
- أحمد عبد الحميد جاد علي سليم من محافظة كفر الشيخ بمجموع 396
- كيرلس سامح حسني فخري من محافظة القاهرة بمجموع 368.50
نتيجة الشهادة الثانوية 2022
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل إحصائيات نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021-2022.
وبلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الشهادة الثانوية 2022 بلغت %75.04.
وبلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32%، وفي شعبة علمي رياضيات 81.1%.
فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 68.38%.