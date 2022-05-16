الناتج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 4% خلال الأشهر الـ4 الأولى من 2022

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الصيني، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وذكرت الهيئة أن النسبة تراجعت 2.5 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام.

وفي أبريل وحده، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر الأسبق، وفقًا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وخلال الفترة من يناير إلى أبريل، سجل إنتاج التعدين نموًّا سنويًّا بنسبة 10.4%، وهو الأسرع بين القطاعات الصناعية الثلاثة الرئيسية.

الناتج الصناعي الصيني

وزاد إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 3.2%، في حين ارتفع إنتاج وإمدادات الكهرباء والحرارة والغاز والمياه بنسبة 5%، بحسب الهيئة.

وسجل قطاع التصنيع عالي التقنية أداء ممتازًا في هذه الفترة، حيث ارتفع ناتج القيمة المضافة بنسبة 11.5% على أساس سنوي.

ومن حيث الإنتاج، سجل إنتاج سيارات الطاقة الجديدة زيادة ملحوظة بنسبة 112.7%، بينما قفز إنتاج البطاريات الشمسية ومحطات الاتصالات المتنقلة بنسبتيْ 27.5% و25.9% على أساس سنوي، بالترتيب.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الضغوط مثل الطلب غير الكافي في السوق، وسلاسل الصناعة والعرض المُعرقلة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، تُلقي بثقلها على القطاع الصناعي في الوقت الحالي، مؤكدًا أن النظام الصناعي الكامل للبلاد والقدرة الداعمة القوية لم تتغير.

وأضاف فو أنه مع الجهود المبذولة لاحتواء جائحة كوفيد- 19 وتعزيز النقل والخدمات اللوجستية ودعم الشركات للتغلب على الصعوبات، فإن الإنتاج الصناعي سوف يتحسن.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.95 مليون دولار أمريكي).

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.