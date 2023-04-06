الناتج الصناعي الألماني يرتفع أكثر من المتوقع في فبراير الماضي

صعد الناتج الصناعي في ألمانيا بأكثر بكثير من المتوقع في فبراير الماضي، بزيادة 2.0 % عن الشهر السابق، وفق البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس.

وعزا المكتب الزيادة جزئيا إلى صناعة السيارات.

محللون كانوا قد توقعوا في استطلاع أجرته “رويترز” زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.

كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير إلى زيادة بواقع 3.7 %، ارتفاعا من 3.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6 % في فبراير .

وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير ، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءا كبيرا من الزيادة.