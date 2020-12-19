سيـــاســة

النائب محمد حلاوة: الإخوان أساس الإرهاب وسبب تشويه الإسلام

لم ير العالم منهم إلا العنف والدم طوال 90 سنة
شريف عمر 9:13 م, السبت, 19 ديسمبر 20 9:13 م, السبت, 19 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان هى أساس العنف والإرهاب باسم الدين فى العالم، وعلى مدى أكثر من 90 سنة منذ تأسيس التنظيم لم ير المصريون والمسلمون والعالم بكامله منهم إلا الدم والخداع والكذب والتواطؤ والمؤامرات .

وتابع حلاوة أن الإخوان يواصلون الآن اللعبة نفسها من الخارج مستهدفين الدولة المصرية، بينما يعملون فى خدمة دول وأجهزة استخبارات خارجية، ويتاجرون بالدين وهم ينعمون بالمليارات من أموال العمالة والخيانة .

اقرأ أيضا  البرلمان يقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية إلي المجلس المقبل

و أضاف حلاوة أن الجماعة منذ أسسها حسن البنا انتهجت العنف فى تحقيق أغراضها وتنفيذ الأجندة الموكلة إليها، فدشن مؤسسها حسن البنا جناحا عسكريا مسلحا نفذ عشرات الجرائم والاغتيالات والعمليات الإرهابية.

وأكمل :  “طوال تلك السنوات لم تتخل الجماعة عن العنف، ورغم محاولات التبرؤ من الإرهاب والظهور بمظهر القوة السياسية كانت الوقائع تفضحها بين وقت وآخر، إلى أن انكشفت تماما عقب ثورة 30 يونيو مع خروجها على الدولة والمجتمع وإغراقها فى عمليات عنف مفتوحة ضد الجميع، وما تزال تواصل هذا الدور الإجرامى فى الداخل والخارج، وتتشدق بالشعارات الدينية والوطنية زورا وكذبا بينما تتلطخ يدها بالدماء وأموال العمالة يوما بعد يوم”. .

اقرأ أيضا  البرلمان يعلن فض دور الانعقاد السادس ويهنئ الفائزين في الانتخابات

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الخطاب الدينى لدى الإخوان مجرد أداة للتجارة والخداع والضحك على التابعين والمجتمع، فمنذ اللحظة الأولى كانت الجماعة تنظيما سريا عنيفا يعمل لخدمة أغراض مشبوهة، لكنها اتخذت العقيدة والشعارات الدينية ستارا لإخفاء أغراضها الدنيئة، واستمرت فى التحالفات المشبوهة وتلقى ثمن الخيانة من الأعداء وخصوم الوطن

 وتابع: “امتلكت المليارات ودشنت شركات ومشروعات من تلك الأموال السوداء، لكن الشارع المصرى كشف التنظيم وأعضاءه للعالم كله، والآن ينعم الإخوان بمليارات الخيانة لكن يعلم الجميع حقيقتهم، ولا أمل لهم حاليا ومستقبلا فى مصر أو أى مجتمع عربى ومسلم، وهى النهاية الطبيعية لكل مجرم وخائن”.

اقرأ أيضا  النيابة تحبس 7 متهمين بالتعدي على فتاة ميت غمر وتحذر من تداول معلومات غير دقيقة
النائب محمد حلاوة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

الخارجية: نتابع موقف 17 صيادا مصريا أوقفتهم تونس

سمر السيد 8:39 م, السبت, 19 ديسمبر 20

الجيش السوداني يواجه قوات إثيوبيا بعد تلقيه دعما عسكريا كبيرا

المال - خاص 7:00 م, السبت, 19 ديسمبر 20

رافضا بيان البرلمان الأوروبي.. مجلس الشيوخ: ذريعة للتدخل في شؤون مصر

ياسمين فواز 12:28 م, السبت, 19 ديسمبر 20

«إفريقية النواب» ترفض مشروع قرار البرلمان الأوروبي: مغاير للواقع

ياسمين فواز 11:10 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

سمر السيد 9:23 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

الحكومة توضح حقيقة الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج

صفية حمدي 1:56 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20