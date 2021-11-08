النائب طارق شكري: الجزء المطروح لمستثمر في حديقة الميريلاند يحتاج لنقاش

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".

قال النائب طارق شكري عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة، الجزء المطروح لمستثمر في حديقة الميريلاند المتواجدة في نطاق دائرته يحتاج لنقاش.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن حديقة الميريلاند لها أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي مصر الجديدة ومايحدث بها بها هو عملية تطوير تشمل إقامة نصب تذكاري مساحته 3 آلالاف متر مربع وسيكون بها زراعات ومساحات للجلوس ومفتوحة للناس عامة ولن يكون بها أية إزالة لأية شجرة.

وقال: “الناس هتستفيد ولن تضر الناس ولن تكون حكراً على أحد ولن تكون تذاكر”.



وأوضح أن الحديقة عامة وله أهمية كبيرة لسكان مصر الجديدة لكن الواقع الحالي وهي مقسمة لثلثين ثلث لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للتطوير منذ ثلاث سنوات يسير بنسق جيد ونظامي كل حاجة موجودة وهناك جزء أخر لمستثمر وهذا يحتاج لنقاش.

وأشار إلى أنه طلب من إدارة الحي للنزول الأسبوع القادم لمباشرة الوضع على الأرض.