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النائب العام ينعي المشير طنطاوي: بذل كل غالٍ ونفيس للدفاع عن الوطن

قال النائب العام في نعيه: المشير طنطاوى بطل من أبطال مصر وقائد حكيم من أخُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها.
المال - خاص 4:34 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 4:34 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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نعى المستشار حماده الصاوي النائب العام، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال النائب العام في نعيه: المشير طنطاوى بطل من أبطال مصر وقائد حكيم من أخُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها.


وأضاف البيان أن المشير طنطاوي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.

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واعرب النائب العام، باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته.

كتبت: نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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