سيـــاســة

النائب العام يلغي البصمة الإلكترونية بكل نيابات الجمهورية

كما أصدر الصاوي تعليماته بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين؛ إيماء إلى الأخبار المتداولة حول فيروس كورونا وأعراضه ومخاطره.
المال - خاص 11:03 م, الأثنين, 9 مارس 20 11:03 م, الأثنين, 9 مارس 20

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أصدر النائب العام تعليماته للمحامين العامين الأول، والمحامين العامين لنيابات الاستئناف والنيابات الكلية الخاصة، بشأن الأخبار المتداولة حول فيروس كورونا وأعراضه ومخاطره.

كما أصدر الصاوي تعليماته بأهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين؛ إيماء إلى الأخبار المتداولة حول فيروس كورونا وأعراضه ومخاطره.

وتقرّر وقف استخدام أجهزة الإمضاء بالبصمة الإلكترونية الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى كل نيابات الجمهورية، بالإضافة إلى إلزام النيابات باتباع التدابير المعلنة من قبل وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس كورونا بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين والاستراحات وغرف الحجز الخاصة بالمتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وبعد إخطار إدارة النيابات لتتحمل المصاريف.

وتضمن القرار الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود مقار النيابات ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها، وتوفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفين المتعاملين معهم.

نجوى عبد العزيز 

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بقلم المال - خاص

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