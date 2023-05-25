النائب العام يلتقي نظيره النائب العام لروسيا الاتحادية بمقر مكتبه في القاهرة

التقى اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام نظيره إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية والوفد القضائي رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة هناك، في حضور جيورجي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى القاهرة بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

واستُهلَّ الاجتماع بجلسة ثنائية بين النائبين العامين بمكتب النائب العام، أعقبها اجتماع عام برئاستهما في حضور قادة وأعضاء من مكتبيهما بالنيابتين، وقد بدأ بكلمة للمستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية والتي افتتحها بالترحيب بنظيره النائب العام إيغور كراسنوف، ووفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وتقدير قبولهم الدعوة التي وجهها لعقد تلك الزيارة التي هي انعكاس للعلاقات القضائية الثنائية التي تربط بين المؤسستين القضائيتين، وتعدُّ هي وسابقتها محطتين هامتين لتعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي المتبادل.

وأشار إلى أن التعاون القضائي بين الطرفين قد تجسد في مذكرة التفاهم المبرمة بين مكتبي النائبين العامين في يوليو ٢٠١٦م، وجدول الأعمال المكمل لها والمبرم بين النيابتين في يونيو الماضي ٢٠٢٢م بمدينة سانت بطرسبرغ؛ بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي بين النيابتين خلال الفترة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤.

وذكر المستشارحماده الصاوي أن العلاقات القضائية بين النيابتين تنبع من تقارب اختصاصاتهما وصلاحيات أعضائهما المكرسة لخدمة العدالة، وحماية حقوق ومصالح الهيئة الاجتماعية، وأكد أن أوجُه التعاون القضائي بين الطرفين أوجه فعالة تمثلت في عقد عدد هام من الموائد المستديرة بمصر وروسيا، وعبر تقنيات الاتصال عن بعد، والتي تضمنت نقاشات هامة بين قادة وأعضاء النيابتين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مجالات مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملات الافتراضية في الأغراض الإجرامية، وحماية حقوق رواد الأعمال في إطار اختصاصات أعضاء النيابة العامة وآليات التعاون الدولي القضائي المعاصرة ومكافحة جرائم الإرهاب.

كما أكد متابعته باهتمام نتائج وثمار هذه النقاشات التي أكدت تفهم الجانبين للاختصاصات الواسعة للنيابتين، وأهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بينهما في تحقيق مختلف أنواع الجرائم، خاصة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وأكد كذلك أهمية استمرار هذا التعاون القضائي بين الجانبين بصورة ناجزة حقيقية لتعزيز تبادل الخبرات الهامة فيما بينهما، والتدريب المشترك الذي سينعكس على رفع كفاءة أعضاء النيابتين الفنية، وتأهيلهم وتطوير آلياتهم القضائية والقانونية لمكافحة مختلف صور الجرائم، وتمكينهم من أداء رسالتهم السامية على أحسن الوجوه.

واختتم النائب العام كلمته بإعرابه عن تقديره وأعضاء النيابة العامة المصرية لهذه الزيارة، وتطلعه لزيارات أخرى مستقبلًا بين المسئولين القضائيين رفيعي المستوى بالجانبين، في إطار تنوع الخبرات، وتعزيز العلاقات القضائية، وتنمية القدرات، موجهًا الشكر لنظيره وأعضاء الوفد المرافق له.

ومن جانبه أعرب إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية في بداية كلمته عن سعادته بلقاء نظيره المصري على أرض مصر المضيافة متوجهًا له بالشكر والترحيب لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا ملاحظته التفاعل البنَّاء بين النيابتين، حيث قد عُقدت العديد من الفعاليات المشتركة في موسكو والقاهرة منذ توقيع مذكرة التعاون القضائي في سانت بطرسبرغ العام الماضي، حيث تبادل أعضاء النيابة في الجانبين خبراتهم وآراءهم في قضايا مكافحة الجريمة السيبرانية، والتداول غير المشروع للعملات المشفرة، ومكافحة الجرائم الإرهابية.

كما أشار لمشاركة أعضاء النيابة العامة لروسيا الاتحادية مع زملائهم المصريين القضايا الملحة في مجال التعاون القضائي الدولي بما فيها المكافحة المشتركة للجرائم المعلوماتية، وحصر عائدات الجرائم، مؤكدًا ضرورة استمرار عقد مثل تلك اللقاءات لتعزيز هذا النوع من التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم الإرهابية، والفساد، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.

كما أكد امتلاك الجانبين الإمكانات الواسعة لمواصلة تطوير العلاقات بين النيابتين في مجال رفع القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة بالتدريب المشترك، وعقد الدورات التدريبية المتبادلة في جامعة النيابة العامة لروسيا الاتحادية، ومعهد النيابة العامة المصرية للبحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ لزيادة الوعي القانوني بأفضل الممارسات الرائدة في النيابتين.

واختتم إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية كلمته بتوجيه الشكر للتعامل البنَّاء على تطوير الشراكة بين النيابتين، متمنيًا للنائب العام المستشارحماده الصاوي وأعضاء النيابة العامة المصرية المزيد من الازدهار والرفعة

وانتهى الاجتماع بمراسم توديع النائب العام نظيره والوفد القضائي المرافق له.

كتبت ـ نجوى عبدالعزيز: