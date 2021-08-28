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النائب العام يلتقي عضوات النيابة العامة الجديدات

وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة
المال - خاص 6:06 م, السبت, 28 أغسطس 21 6:06 م, السبت, 28 أغسطس 21

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التقى المستشار حماده الصاوى ، النائب العام ، اليوم 28 من شهر أغسطس الجاري ، بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب العام لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل بالنيابة العامة وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

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كما أكدَّ لهن ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل «بالنيابة العامة».

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وأعلنَ المستشار حماده الصاوى ، النائب العام ، في ختام اللقاء عن إعداد معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة برنامجًا تدريبيًّا لتأهيلهن يبدأ أول سبتمبر المقبل، إذ سيتلقين فيه محاضرات متخصصة فيما سيباشِرْنَه من أعمال «بالنيابة العامة» حتى يكونَ بدءُ عملهن مبنيًّا على أساس علميٍّ وتأهيلٍ وافٍ.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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