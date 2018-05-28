النائب العام يكلف وزارة الآثار بفحص القطع المضبوطة في إيطاليا

كتبت: نجوى عبدالعزيز أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المضبوطة بإيطاليا. وذكر البيان الصادر من النائب العام أنه تمم…

كتبت: نجوى عبدالعزيز

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المضبوطة بإيطاليا.

وذكر البيان الصادر من النائب العام أنه تمم إرسال إنابة قضائية للسلطات القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكل المستندات والمعلومات المطلوبة، وذلك استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التي يشتبه بكونها آثار مصرية.