النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بلتحقيق في واقعة المثليين

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في الواقعة التي جرت بالتجمع الخامس وشهدت ترويجا للمثلية الجنسية والشذوذ.

وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على منظمي الحفل الغنائي الذي أقيم بالقاهرة الجديدة بمدينة الملاهي وشهدت رفع علم المثليين، وتم القبض عليهم وعلى رافع العلم ، ويدعى “أحمد علاء” ما أثار استياء المجتمع المصري.

كان أحد المحامين، قد تقدم بلاغ للنائب العام ضد المشاركين بالحفل ومنظميه، وطالب فيه بالتحقيق معهم ومنعهم من السفر ، بعدما رفعوا الاعلام المروجة للممارسات الجنسية الشاذة، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لنيابة أمن الدولة العليا والتصرف على وجه السرعة في تلك الواقعة.