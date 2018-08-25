النائب العام يكشف معلومات جديدة بشأن وفاة سائحي بريطانيا

أ ش أ أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أن لجنة فنية أجرت معاينة وفحصًا دقيقًا لكل الأجهزة بالغرفة الفندقية التى كان يقطنها السائحان البريطانيان اللذان توفيا بالغردقة، مشددًا على أن الفحص أظهر عدم وجود أى تسريبات أو انبعاث غازات سامة أو ضارة.وأشار فى بيانٍ له، اليوم السبت، إلى أن ا

أ ش أ

أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أن لجنة فنية أجرت معاينة وفحصًا دقيقًا لكل الأجهزة بالغرفة الفندقية التى كان يقطنها السائحان البريطانيان اللذان توفيا بالغردقة، مشددًا على أن الفحص أظهر عدم وجود أى تسريبات أو انبعاث غازات سامة أو ضارة.

وأشار فى بيانٍ له، اليوم السبت، إلى أن اللجنة الثلاثية المُشكَّلة من الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة جامعة جنوب الوادى، والذى سبق ندبها، انتقلت إلى الغرفة الفندقية التى كان يقطنها السائحان، وأجرت المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة وأكدت عدم وجود أى تسريبات، أو انبعاثات لأى غازات سامة، أو ضارة، أو غير مألوفة، كما أكدت أن جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أى عيوب.

وأكد البيان أن النيابة العامة لا زالت فى انتظار تقرير الطب الشرعى بشأن تحليل العينات المأخوذة من المتوفيين لبيان سبب الوفاة وستصدر النيابة العامة بيانًا مفصلًا عن الحادث عقب ورود هذا التقرير