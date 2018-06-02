النائب العام يقرر ندب لجنة من الطب الشرعي في مقتل أسرة الرحاب

نجوى عبد العزيزقرر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، ندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لإعداد تقرير بشأن واقعة مقتل "أسرة الرحاب"، ويسلم للنيابة فور إعداده.وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إن القرار يأتي في إطار استكمال التحقيقات

نجوى عبد العزيز

قرر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، ندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لإعداد تقرير بشأن واقعة مقتل “أسرة الرحاب”، ويسلم للنيابة فور إعداده.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، اليوم السبت، إن القرار يأتي في إطار استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة مقتل الأسرة، وبعد استماع النيابة العامة لشهود الواقعة من أقارب المتوفين والمتعاملين معهم.

وأكدت النيابة أن عدد الشهود التي استمعت النيابة لهم بلغ 46 شاهداً، بحسب البيان.

وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال يدعى (عماد س.)، 56 سنة، وزوجته (وفاء ف.) 43 سنة، وأولاده (محمد) 22 سنة، و(نورهان)، 20 سنة، و(عبدالرحمن)، 18 سنة، عثر عليهم عقب يومين من وفاتهم أوائل مايو الماضي عقب انتشار رائحة كريهة في المنطقة.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث عال المستوى من ضباط البحث الجنائي، وقطاع القاهرة الجديدة، يعاونه فريق من قسم المساعدات الفنية والأدلة الجنائية والأمن العام لفك غموض الحادث.

كانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أمرت بتشريح الجثث، وإعداد تقرير الصفة التشريحية الخاصة بهم، وتحفظت على السلاح المستخدم في الواقعة، وأحالته للمعمل الجنائي لفحصه ومقارنة مع فوارغ الطلقات بمثيلاتها في السلاح، وتحديد آخر استخدام له، وطلبت تحريات الأمن العام حول الحادث.