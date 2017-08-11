النائب العام يقرر التحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين

نجوى عبد العزيز أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين؛ لفحص السيمافورات وأبراج الرقابة الكائنة بمنطقة الحادث. كما أمر بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم، وبيان ما إذا كانت بالقطار

نجوى عبد العزيز

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين؛ لفحص السيمافورات وأبراج الرقابة الكائنة بمنطقة الحادث.





كما أمر بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم، وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث أو توقف القطار بشكل مفاجئ لتحديد المسئول.

كما أمر باستدعاء المسئولين بهيئة السكة الحديد؛ لسؤالهم واستكمال التحقيقات والانتهاء منها؛ لإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية بشأن الحادث.