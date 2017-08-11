سيـــاســة

النائب العام يقرر التحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين

نجوى عبد العزيز أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين؛ لفحص السيمافورات وأبراج الرقابة الكائنة بمنطقة الحادث. كما أمر بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم، وبيان ما إذا كانت بالقطار
11 أغسطس، 2017 11 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

نجوى عبد العزيز

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين؛ لفحص السيمافورات وأبراج الرقابة الكائنة بمنطقة الحادث.

كما أمر بمعاينة القطارين المتصادمين والصندوقين المتحفظ عليهم، وبيان ما إذا كانت بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث أو توقف القطار بشكل مفاجئ لتحديد المسئول. 

كما أمر باستدعاء المسئولين بهيئة السكة الحديد؛ لسؤالهم واستكمال التحقيقات والانتهاء منها؛ لإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية بشأن الحادث.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!