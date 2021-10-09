سيـــاســة

النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي

تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية للنيابة العامة
المال - خاص 10:46 ص, السبت, 9 أكتوبر 21 10:46 ص, السبت, 9 أكتوبر 21

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أعلن المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم السبت، إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة».

وقال الصاوي إن النيابة العامة تهدف من الاستراتيجية إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

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ووجه النائب العام باتباع أسلوب علميّ في وضع الاستراتيجية؛ إذ اختُير فريقٌ مؤهَّل من أعضاء النيابة العامة على أساس علميٍّ، اضطلع ـ بالاشتراك مع الخبير الرقمي لمكتب النائب العام ـ ببحث أفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال، واستمع إلى خبراء وطنيين متخصصين في التخطيط الإستراتيجي على رأسهم خبراء «بأكاديمة ناصر العسكرية العليا»، وخبراء وطنيين ودوليين في التحول الرقمي، منهم خبير بالأمم المتحدة، ومستشار مدير النيابة العامة بالدنمارك؛ للاستفادة من خبرتهم ورؤيتهم.

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إضافة إلى تعقب آراء وحاجات المواطنين بالحسابات الرسمية للنيابة العامة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والاستماع لآراء جميع أعضاء النيابة العامة خلال استبانة عامة أطلقت لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم في التحول الرقمي، وجلسات عقدت لمناقشتهم استُهلت بجلسة للاستماع إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام.

كتبت ـ نجوي عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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