سيـــاســة

النائب العام يعقد جلسة مناقشة مع أعضاء لجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي

للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الإستراتيجية وسياساتها العامة
المال - خاص 7:12 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 7:12 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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عقد المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اليوم، جلسة مناقشة مع أعضاء المكتب التنفيذي للجنة وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، وذلك للاستماع إلى رؤيته وتوجيهاته خلال وضع الإستراتيجية وسياساتها العامة.

وعرض أعضاء المكتب عدة تساؤلات في محاور مختلفة تتعلق بهذا الشأن، أجابهم فيها برؤيته وتوجيهاته، ومنها تأكيده ضرورةَ اتباع الأساليب العلمية المعتمدة في مجال التخطيط الإستراتيجي ومحاور التحول الرقمي المختلفة، وتعزيز دور التكامل بين المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون بالدولة المصرية.

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كما أشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية في مجال التحول الرقمي؛ لتعزيز دور مشاركتهم الفعالة ونشر الوعي الرقمي فيما بينهم.

كتبت: نجوى عبد العزيز 

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بقلم المال - خاص

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