النائب العام يطلب التحقيق في اتهام الحركة المدنية بالتحريض ضد الحكم

نجوي عبد العزيز أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ الازم في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي المصري. واتهم…

نجوي عبد العزيز

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، لاتخاذ الازم في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”، بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي المصري.

واتهم البلاغ 13 عضوا هم “خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبدالعاطي عبد المقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، وداوود عبدالسيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود”.

وذكر البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام المشكو في حقهم، بالإشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والإقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن وإستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.

وذكر البلاغ أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى موقع اليوتيوب والتواصل الإجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراءها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.

وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

