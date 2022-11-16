النائب العام يصل إلى السعودية

وصل المستشار حماده الصاوي النائب العام، الثلاثاء، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ووفق بيان النيابة سيحضر النائب العام فاعليات الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسُها النيابةُ العامةُ المصريةُ، خلال يومي ١٦-١٧ نوفمبر الجاري، والذي تستضيف انعقادَه -بمحافظة جدة – النيابةُ العامةُ بالمملكة العربية السعودية نائبُ رئيسِ الجمعية لمنطقةِ الخليج.

وكان في استقباله الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة.

ويأتي هذا الاجتماع تحقيقًا لأهداف الجمعية نحو تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي بين الدول الأشقاء الأعضاء، وتبادل الخبرات فيما بينها تعزيزًا لقدرات أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بها، ورفع كفاءتهم الفنية.

كتبت نجوى عبد العزيز