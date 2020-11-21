النائب العام يشدد على تفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة الأعمال القضائية

قام المستشار حماده الصاوى، النائب العام ، بزيارة تفقدية لنيابات الاسكندرية وذلك ضمن خطة زياراته للنيابات على مستوى الجمهورية، مشددا على

وكان استقبله الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمقر «قيادة القوات البحرية» برأس التين بالإسكندرية، والذي كان قد اختاره « المستشار النائب العام» مَقرًّا لعقد اجتماعه اليوم بأعضاء «النيابة العامة» بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، وذلك تأكيدًا على تكاتف سائر مؤسسات الدولة المصرية جنبًا إلى جنب من أجل رفعة هذا الوطن، حيث تبادل والفريق قائد القوات البحرية الدروع التذكارية في ختام لقائهما.

وكان النائب اجتمع ووفدا من قادة «النيابة العامة» وأعضاء «بالمكتب الفني للنائب العام»، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة «نيابة استئناف الإسكندرية» بقاعة المجد بمقر قيادة القوات البحرية؛ وذلك لتفقد سير العمل القضائي بالنيابات هناك، والتوجيه بالاستراتيجية التي تهدف «النيابة العامة» بها إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وفي أعقاب الاجتماع زار مقر «نيابة استئناف الإسكندرية» واجتمع بأعضاء «النيابة العامة» فيه حيث طالع بعض من القضايا المتداولة لديهم، وكذا طالع بعض قضايا التحقيق بالدائرة رقميًّا عبر «برنامج العدالة الجنائية».

وشدد على ضرورة اهتمام كافة أعضاء «النيابة العامة» بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالهم القضائية.

وحرصًا منه على توفير المناخ الملائم تسهيلًا على المواطنين المترددين على «نيابات الأسرة» بدائرة «نيابة استئناف الإسكندرية» زار «المكتب الرقمي لخدمات نيابات الأسرة» بالإسكندرية «بمجمع محاكم السيد كُريم» بالمنشية، والذي يقدم خدمات نيابات الأسرة بصورة رقمية عبر تسع عشرة نافذة لاستقبال المواطنين، مما يوفر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا.

واطلع النائب العام على آلية العمل فيه وتأكد من حسن سيرها، وأذن لذلك بتشغيله للمواطنين بدءًا من الغد الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتفقد مَقارَّ استراحة أعضاء «النيابة العامة» بشارع فؤاد بالإسكندرية، حرصًا من سيادته على التأكد من توافر كافة متطلباتهم وما يلزمهم لخلق المناخ الملائم لأداء رسالتهم.

وفق بيان النيابة العامة، يحرص النائب العام على لقائه المباشر الدوري بأعضاء «النيابة العامة» على مختلف درجاتهم؛ تحقيقًا لتواصل فعال معهم يوحد صفوف «النيابة العامة» على رؤى سيادته نحو الرقي «بالنيابة العامة» ومستوى أعضائها الفني؛ ضمانًا لأدائها أمانتها ورسالتها نحو المجتمع كنائبة عنه.

كتبت نجوى عبد العزيز

