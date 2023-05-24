النائب العام يستقبل نظيره لدولة روسيا الاتحادية

استقبل النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم الأربعاء إيغور كراسنوف، النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لمصر.

تأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية، في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين.

كما تأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.

كتبت – نجوى عبدالعزيز