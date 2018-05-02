النائب العام يستدعي 5 مسؤولين في وقائع تراكم الأمطار بالقاهرة الجديدة

نجوى عبد العزيزقرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، استدعاء 5 مسؤولين في وقائع تراكم الأمطار بالقاهرة الجديدةوجاء القرار بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا "أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة"وقرر القرار باست

نجوى عبد العزيز

قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، استدعاء 5 مسؤولين في وقائع تراكم الأمطار بالقاهرة الجديدة

وجاء القرار بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا “أزمة تراكم مياه الأمطار بالقاهرة الجديدة”

وقرر القرار باستدعاء كل من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، ورئيس القطاع القانوني بكل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسماع أقوالهم في الواقعة محل التحقيق وتقديم المستندات اللازمة.

كما أصدر النائب العام قرارًا بتشكيل لجنة فنية مختصة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والتخطيط العمراني بجامعة القاهرة والجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء الفحص الفني لمنظومة الصرف بالمناطق المتضررة وقوفا على سبب تراكم المياه وانقطاع التيار الكهربائي والفحص المالي للمبالغ المالية التي صرفت على صيانة وتطوير تلك المنظومة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل من تثبت مسئوليته عن تلك الواقعة.



وشهدت مصر الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة، تسببت في غلق طرق وغرق أحياء راقية وفتح تحقيقات قضائية.