النائب العام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى النائب العام المستشارمحمد شوقي، اليوم الأحد، بصوته الانتخابي بلجنة “بنك فيصل الإسلامي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأعرب عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الدستوري.

كما أدلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، رئيس الدائرة الثانية إرهاب بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وتستقبل اللجان الانتخابية الرئاسية اليوم المواطنين الذين لهم حق الانتخاب، إذ قدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرابة 67 مليون مواطن مصري لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كتبت – نجوى عبد العزيز