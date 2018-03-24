النائب العام يحيل متهمًا بغسيل أموال وممارسة الفجور للجنايات

نجوى عبد العزيز وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة محمد حسن أبو حسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالقيام بعملية غسيل أموال بلغت قيمتها 30 ألف…

نجوى عبد العزيز

وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، على قرار المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة محمد حسن أبو حسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بالقيام بعملية غسيل أموال بلغت قيمتها 30 ألف دولار أمريكي وثلاثة آلاف يورو، من خلال اعتياد ممارسة الفجور مقابل أجر مادى وتسهيل ممارسة الفجور مع رجال دون تمييز.

وجاء فى التحقيقات أن المتهم قام باستبدال العملات الاجنبية إلى ما يعادلها بالمصري وأجرى عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد وقام بشراء أوعية ادخارية وحاز المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا، بالاضافة الى شراء سيارة وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك وثبت للنيابة العامة من خلال إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال قيام المتهم بشراء أوعية ادخارية بمبلغ 250 الف جنيه مصري دون وضوح مصدر تلك الأموال مما تتوافر به دلائل ارتكاب جريمة غسيل الأموال.