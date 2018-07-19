النائب العام يتابع التحقيقات فى حادث المنيا

نجوى عبد العزيز:أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا اليوم الخميس، أكد فيه أنه يتابع حادث اصطدام سيارة تريلا بسيارتي نقل على طريق قرية الشرفا مركز المنيا، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب المنيا الكلية إلي موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والا

نجوى عبد العزيز: أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا اليوم الخميس، أكد فيه أنه يتابع حادث اصطدام سيارة تريلا بسيارتي نقل على طريق قرية الشرفا مركز المنيا، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب المنيا الكلية إلي موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والانتقال للمستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة الجثامين. وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارا بضبط وإحضار سائق سيارة النقل التريلا . وأثبتت التحقيقات وفاة 12 شخصا وإصابة 23 آخرين ووصرحت النيابة بدفن الجثامين بعد انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف عليهم.