النائب العام يبحث تبادل الخبرات مع نظيره السعودى

نجوى عبد العزيز:استقبل المستشار نبيل صادق، النائب العام اليوم، سعود المعجب النائب العام، بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وتأتى الزيارة فى إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة السعودية، وتفعيل التعاون القضائى بين الدولتين فى كل مجالات

نجوى عبد العزيز: استقبل المستشار نبيل صادق، النائب العام اليوم، سعود المعجب النائب العام، بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وتأتى الزيارة فى إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة السعودية، وتفعيل التعاون القضائى بين الدولتين فى كل مجالات القانون الجنائى .