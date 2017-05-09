النائب العام يأمر بفتح تحقيق في مقتل مصرية بألمانيا

كتبت - نجوى عبد العزيزأصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارًا بإجراء تحقيق قضائي في واقعة وفاة المواطنة المصرية شادن محمد شوقي الجوهري، بمدينة كوتبوس بجمهورية ألمانيا الاتحادية الشهر الماضي.وأمر النائب العام إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائي

كتبت – نجوى عبد العزيز أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قرارًا بإجراء تحقيق قضائي في واقعة وفاة المواطنة المصرية شادن محمد شوقي الجوهري، بمدينة كوتبوس بجمهورية ألمانيا الاتحادية الشهر الماضي. وأمر النائب العام إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بجمهورية ألمانيا الاتحادية لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليها، بالإضافة إلى ما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.