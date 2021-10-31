سيـــاســة

النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في تعرض 47 سائحا للإعياء في أحد فنادق الغردقة

مع حجز 3 أشخاص من القائمين على الأغذية والأطعمة والمشروبات لحين ورود تحريات الشرطة في شأن الواقعة.
المال - خاص 9:29 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 9:29 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعرض 47 سائحا للإعياء في أحد فنادق مدينة الغردقة ، مع حجز 3 أشخاص من القائمين على الأغذية والأطعمة والمشروبات لحين ورود تحريات الشرطة في شأن الواقعة.


وذكر بيان صادر عن النيابة العامة – مساء اليوم – أنها تلقت أمس بلاغا يفيد تعرض 14 نزيلا من دولة إستونيا، وكانوا يقيمون بفندق بالغردقة، للإعياء عقب تناولهم وجبة عشاء هناك، وأنه جرى نقلهم إلى المستشفى.


وأشارت النيابة العامة إلى أنها قامت بإجراء معاينة لمقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.

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وأضافت النيابة أنه جرى سحب عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة، وذلك لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة التحليل.


وقالت النيابة إنه تبين لها أثناء المعاينة تعرض 29 شخصا آخرين من دولة روسيا إلى الإعياء، وكذلك 4 أشخاص من دولة التشيك، وتوجههم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأوضحت النيابة العامة أنها توصلت من واقع سؤال الأطباء والمصابين، إلى واقعة الإعياء قد حدثت عقب تناولهم وجبات بالفندق المذكور، ومنهم من تماثل الشفاء، في ما لا يزال آخرون تحت الملاحظة العلاجية، الأمر الذي قامت معه النيابة بتكليف لجنة الطب الوقائي بأخذ عينات من المصابين لفحصها وتحليلها، إلى جانب سؤال نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء.


وذكرت النيابة أنه استجوبت مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به، في ما نُسب إليهم من اتهامات، فأنكروا، فأمرت النيابة بحجزهم مع تكليف الشرطة بالتحري عن الواقعة.

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وأضافت أنه قد ورد إليها قرار إداري أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم، بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء في شأن فيروس كورونا، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 شهور لما بدر منه من مخالفات، مع استكمال التحقيقات في الواقعة بمعرفة النيابة.

كتبت: نجوى عبدالعزيز

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بقلم المال - خاص

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