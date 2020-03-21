النائب العام يأمر بحبس 4 «عرقلوا المارة بدراجات بخارية»

أكدت النيابة العامة على تصدِّيها - وفق صحيح القانون - لكل مُتعدٍّ على تلك القيم والمبادئ الراسخة في مجتمع مصر العريق.

أمر النائب العام بحبس أربعة متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامهم بإيذاء الغير، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة الحياة الخاصة، ونشرهم مقاطع مصورة عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية أشخاص دون رضاهم، وقيادتهم دراجات آلية بدون ترخيص بطريقة ينجم عنها الخطر.

ورُصِد بتاريخ 20/3/2020 مقاطع مصورة – نُشِرَت عبر مواقع التواصل الاجتماعي – تضمنت مرور أربعة أشخاص، يستقل كلُّ اثنين منهم دراجة آلية، ويعرقلون المارة، ويطرحونهم أرضاً خلال سيرهم، وبتحديد هويتهم؛ أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطهم وإحضارهم، وفق بيان للنيابة

وكانت التحقيقات قد تضمنت سؤال أحد المارة المجني عليهم، والذي شهد بأن أحد المتهمين قد عرقله حال جلوسه خلف قائد دراجة آلية، ولمَّا طرحاه أرضاً؛ أبصر متهماً آخر بجانب الطريق يُصوِّر الواقعة بهاتفه المحمول، ثم شاهد انتشار ذلك المقطع ومقاطع مماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ فأبلغ عن الواقعة، كما تعرَّف خلال التحقيقات على المتهم القائم بالتصوير.

وأقر المتهمون الأربعة بارتكابهم وقائع مماثلة ونشرهم بعض من المقاطع المتداولة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى “تيك توك”؛ سعياً وراء الشهرة.

وأهابت النيابة العامة بالآباء أن تُرسِّخ لدى أبنائهم قيم احترام الكبير ورعاية الصغير، علموهم أن السخرية من الغير وإيذاءهم مدعاة للعقاب والاحتقار وليس للمرح والنشر والافتخار.

كما أهابت بالآباء توجيه أبنائهم في استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن يعلموهم كيف ينتفعوا بخيرها ويتجنبوا شرورها؛ اجعلوها أداة نفع وعلم، وليست أداة إضرار وهزل.

وأكدت النيابة العامة على تصدِّيها – وفق صحيح القانون – لكل مُتعدٍّ على تلك القيم والمبادئ الراسخة في مجتمع مصر العريق.ط

نجوى عبد العزيز