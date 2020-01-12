النائب العام يأمر بحبس متهم بالاعتداء على «سيدة الوراق» 4 أيام

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد استجوابه لتعديه على سيدة بمنطقة الوراق.

واطلعت النيابة العامة على أوراق التحقيقات بتلك الواقعة.

وسيتم عرض أمر المتهم على المحكمة المختصة لطلب إيداعه تحت الملاحظة بإحدى المستشفيات الحكومية النفسية للوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت ارتكابه الواقعة.

وتعود الواقعة لاستغاثة المجني عليه بالمارة بعد إحداث المتهم إصابة برقبتها بشفرة حادة أثناء سيرها بأحد شوارع الوراق؛ وتمكن عددٌ من المواطنين من ضبط المتهم.

نجوى عبد العزيز