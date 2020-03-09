سيـــاســة

النائب العام يأمر بحبس عضو بمجلس النواب لتقاضيه رشوة

لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري
المال - خاص 9:38 م, الأثنين, 9 مارس 20 9:38 م, الأثنين, 9 مارس 20

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أمر  المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بحبس جمال إبراهيم سيد محمد؛ وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقاري، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت، فجر اليوم الاثنين، القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا؛ لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة نكست هوم، مقابل استغلال نفوذه ‏لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغة قيمته نحو 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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