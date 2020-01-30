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النائب العام يأمر بحبس طبيب وثلاثة آخرين لوفاة فتاة بعد ختانها

وما زالت تحقيقات النيابة العامة مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة
المال - خاص 11:33 م, الخميس, 30 يناير 20 11:33 م, الخميس, 30 يناير 20

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أمر النائب العام ، المستشار حمادة الصاوى، بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيب بالمعاش؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ذات الاثنتي عشرة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالتها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة.

وكان والد الطفلة قد أبلغ بالواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة.

وما زالت تحقيقات النائب العام مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة والمتسبب فيها؛ لإحالته لمحاكمة عاجلة.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل من يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.

نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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