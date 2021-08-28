سيـــاســة

النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بقسم أول المنتزه لتعديه على محامٍ

بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ
المال - خاص 9:00 ص, السبت, 28 أغسطس 21 9:00 ص, السبت, 28 أغسطس 21

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أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام اليوم الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري بحبس ضابط شرطة “بديوان قسم شرطة أول المنتزه” أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وقد استمعت “النيابة العامة” إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على “مصلحة الطب الشرعي”، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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