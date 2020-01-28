النائب العام يأمر بتحقيقات عاجلة في واقعة الاعتداء على فتاة بدار أيتام

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بانتقال لجنة لفحص بلاغ الواقعة

أمر النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة في واقعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والتي تظهر فيها مسئولة بأحد دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان وهي تضرب فتاة بالدار.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بانتقال لجنة لفحص بلاغ الواقعة بعد ظهور مسئولة تضرب الفتاة بلوح خشبي سميك؛ ضربا مبرحا متجاهلة رجاء وتوسل فتيات أخريات بالدار للتخفيف عنها؛ حتى انكسر اللوح.

وانتقلت اللجنة رفقة مأمور الضبط القضائي بالمديرية إلى الدار؛ حيث حرر محضرا بالواقعة أحيل للنيابة العامة.

كتبت: نجوى عبد العزيز